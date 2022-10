UnitedHealth, dona da Amil, decide ficar sem CEO no Brasil

A americana UnitedHealth Group, dona da Amil no Brasil, não terá mais presidente localmente, mas mantém interesse em ficar no País. O CEO atual no mercado brasileiro, José Carlos Magalhães, está se aposentando, após 38 anos no grupo de saúde. Com a saída, não haverá um substituto e os responsáveis das unidades Amil, Amil Cuidados Integrados, Planos Individuais, Amil Dental e Americas passam a se reportar diretamente à CEO da UnitedHealthcare Global, Mary Murley.

Empresa fracassou em duas tentativas de vender carteira da Amil

Em 2022, a UnitedHealth completa 10 anos no País e, no último ano, fracassou em duas tentativas de vender a carteira da Amil de 337 mil planos individuais. Depois disso, os comentários eram de que a empresa tentaria a venda de toda a operação, incluindo a carteira de segurados e a rede hospitalar, e sair do Brasil. Os potenciais interessados seriam o Bradesco Seguros e a Dasa, que pertence à família Bueno (fundadora da Amil).

Para rebater tais rumores, Murley afirmou em nota que o grupo é um investidor de longo prazo no Brasil: “Nossa prioridade continua a mesma: assegurar que beneficiários e pacientes tenham acesso à saúde – médica e odontológica – de qualidade”. Mas o fato é que a United Health vem reestruturando sua operação no Brasil desde o fim de 2020, quando mudou a sua gestão.

