Universidade da Flórida, Broward inaugura nova sede em Belo Horizonte

A Broward, universidade da Flórida, inaugura nesta quarta-feira, dia 4, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, a nova sede da primeira instituição de ensino americana instalada no Brasil. Presente em 12 países, a proposta da Broward é preparar o interessado em estudar nos EUA, diminuindo assim o índice de desistências. As aulas são ministradas na língua estrangeira por professores doutores e PhDs formados nos EUA. Parte da graduação é realizada nos Estados Unidos. A Broward foi fundada em 1960 e já formou mais de um milhão de alunos.

Siga a @colunadobroad no Twitter