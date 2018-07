Universidade lança primeiro curso privado de Engenharia aeronáutica

Coluna do Broadcast

Em Foz do Iguaçu, uma universidade privada decidiu lançar o primeiro curso pago de engenharia aeroespacial do Brasil. De olho em estudantes que acabam ficando de fora dos concorridos vestibulares de instituições públicas como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Uniamérica promete aulas até mesmo com presença de um astronauta. Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a ir ao espaço, é um dos professores convidados. O início das aulas está previsto para março.