Urbanic, loja virtual sem estoque, vai investir US$ 50 mi no Brasil

A Urbanic, loja virtual de roupas que funciona sem estoques e chegou ao Brasil em maio do ano passado, planeja investir US$ 50 milhões nos próximos 12 meses por aqui. A companhia de origem britânica tem entre seus principais investidores o Global Ventures, fundo focado em startups. Globalmente, este ano, a Urbanic já vendeu US$ 400 milhões, e segundo o sócio e líder de Desenvolvimento de Negócios da empresa, James Wellwood, a operação é rentável.

A companhia está instalando um centro de distribuição em Carapicuíba, na grande São Paulo, e os recursos a serem investidos serão usados no próprio CD e para aprimorar a operação logística da Urbanic. O objetivo, segundo Wellwood, é diminuir de três para uma semana o tempo de entrega dos pedidos em terras brasileiras.

Empresa produz apenas o que vai vender ou o que já está vendido

A proposta da empresa é produzir apenas aquilo que tem certeza que vai vender, ou o que já está vendido e, para isso, o uso de dados é fundamental. Os pedidos dos clientes são enviados praticamente em tempo real para as fábricas, que confeccionam as peças de acordo com a demanda, afirma Wellwood. Hoje a produção é feita principalmente na Índia, Vietnã, Bangladesh e China, mas há a intenção de produzir também no Brasil, para vendas locais.

“Em alguns casos, nossa tecnologia é tão acurada, que conseguimos pré-produzir alguns produtos”, diz o empresário. Ou seja, por meio do uso de dados de navegação dos usuários em sua plataforma, a Urbanic consegue prever o que o cliente vai comprar, inclusive com cores e tamanhos definidos, e, assim, deixar a peça pronta.

Vendas no mercado brasileiro cresceram 300% sobre 2021

De acordo com Wellwood, este ano a empresa já vendeu 300% a mais no Brasil do que em 2021. A América Latina é, aliás, uma das prioridades para o crescimento da Urbanic, dado o potencial do mercado consumidor da região. Eventuais desafios logísticos do Brasil e de países da região não são um entrave para a Urbanic, segundo ele. “Todo país tem suas idiossincrasias. Há diferentes questões de logística em diferentes países, mas estamos comprometidos em trabalhar com a realidade de cada lugar”, afirma.

Para o diretor de operações da consultoria Gouvêa Ecosystem, Eduardo Yamashita, é importante lembrar que, com atuação também na Índia, a Urbanic já tem um faturamento relevante. “O centro do modelo de negócio da Urbanic é usar tecnologia em toda a cadeia: da identificação da tendência, passando pela produção até a chegada ao consumidor. Fazendo do isso, eles não têm estoque, ou têm, no máximo, 5 dias de estoque no centro de distribuição e não precisam queimar margem com descontos no excedente da produção”, afirma.

A meta de entregar em uma semana é bastante agressiva, segundo Yamashita, porém necessária para ter competitividade, já que o consumidor está cada vez mais exigente. “Um dos segredos para viabilizar isso é aprimorar ainda mais um dos principais pilares competitivos deles, o algoritmo de previsão de tendência e demanda, assim eles conseguem antecipar a produção”, diz.

Este texto foi publicado no Broadcast+ no dia 19/09/2022, às 17h10

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse