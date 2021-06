Uruguaia Megalabs aposta em linha dermatológica para faturar 17% mais no Brasil em 2021

A farmacêutica uruguaia Megalabs viu sua receita saltar 83% no Brasil em 2020, para R$ 240 milhões, e quer crescer mais 17% em 2021. Com cinco anos de atividades no País, a Megalabs partiu da compra da gaúcha Geyer Medicamentos, em 2019. No ano passado, foram três linhas da GSK.

A aposta para crescer em 2021 é com o lançamento de seu comércio eletrônico e linhas dermatológicas. A Megalabs vai começar a produzir no Brasil a linha Umbrella, de proteção solar. Sua expectativa é que o mercado nacional de protetores solares, um dos maiores do mundo, cresça a taxas de 10% ao ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 3/6, às 12h31.

