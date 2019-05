Coluna do Broadcast

A Usiminas acompanhou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e acaba de anunciar um aumento para o preço do aço da ordem de 10% para a rede de distribuição. O ajuste ocorre na esteira da alta do minério de ferro, que voltou a ultrapassar a casa dos US$ 100 a tonelada. Procurada, a Usiminas não comentou.