A Usiminas ainda não anunciou oficialmente, mas já fechou com as montadoras um reajuste do preço do aço de 23%, o mesmo porcentual firmado e já divulgado pela CSN. As siderúrgicas almejavam, no início das negociações, uma alta de 25%. O contrato com o setor automotivo é anual. Procurada, a Usiminas não comentou.

