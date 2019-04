Usiminas tem novos diretores em Ipatinga e Cubatão

Coluna do Broadcast

A Usiminas terá um novo diretor em sua usina de Ipatinga (MG). Roberto Maia deixará a diretoria executiva de produção da unidade, função que será assumida por Américo Ferreira Neto, atualmente gestor da Usina de Cubatão. Maia, por sua vez, assume nova posição na sede da companhia em Belo Horizonte, onde ocupará a diretoria corporativa de Pesquisa, Propriedade Intelectual e Padronização de Tecnologia. Para a usina em Cubatão, que segue com sua área primária paralisada, será deslocado Heltom Muzzi Martins, atual gerente-geral de Redução da Usina de Ipatinga. Em nota, a Usiminas confirmou as mudanças e citou que as mudanças fazem parte de uma rotação de posições e que elas valerão a partir de 1º de maio.

