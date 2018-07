Usina Santo Antônio bate recorde de geração

Coluna do Broadcast

A Hidrelétrica Santo Antônio bateu, em dezembro, seu próprio recorde de geração mensal, quando produziu pouco mais de 1,9 milhão de megawatts-hora. A alta disponibilidade das unidades geradoras, que atingiu o índice de 100%, acima dos 99,5% estabelecidos para a usina, contribuiu para o resultado.

Plena carga. Em 2017, primeiro ano em que operou com plena capacidade, Santo Antonio foi a terceira maior geradora hídrica do País, apenas atrás de Itaipu e Tucuruí. A usina gerou mais de 16,8 terawatts-hora, o que corresponde a 3,08% de toda carga do Sistema Interligado Nacional (SIN). (Luciana Collet)

