Usuários de app de pagamento economizaram R$ 52 mi em tarifas bancárias

Coluna do Broadcast

O aplicativo de pagamentos PicPay fez a conta da economia feita por seus quase 10 milhões de usuários, em 2018: só de taxas de TED/DOC, eles deixaram de pagar R$ 52 milhões. Além disso, economizaram o equivalente a 42 anos de tempo, caso todos tivessem de ir a agências bancárias no período. Com uma versão para pessoas físicas e outra para empresas, o app permite pagamentos e transferências a partir de depósitos e cartões cadastrados. Já os recebimentos podem ser antecipados, com taxas de desconto de 1,99% ao mês, sem mensalidade e custo de saque.//CRISTIANE BARBIERI

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +