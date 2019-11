Vacância em escritórios de alto padrão atinge menor nível em 6 anos

A taxa de vacância nos escritórios paulistanos de alto padrão caiu a 14% no terceiro trimestre, patamar visto pela última vez em 2013, mostra pesquisa da Colliers International Brasil. Os dados revelam que as taxas mais baixas de vacância estão na Avenida Juscelino Kubitschek (2%), Vila Olímpia (3%), Barra Funda (7%), Faria Lima (8%), Berrini (10%) e Paulista (11%). No Itaim Bibi não há mais empreendimentos disponíveis.

Sem repasse. O preço médio manteve-se estável em R$ 83 m²/mês no terceiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado aponta a pesquisa. Na lista das regiões com aluguéis mais elevados, a Faria Lima domina, com o preço médio do aluguel em R$ 148 m²/mês. Na JK, onde a vacância ainda é menor, o preço médio está em R$ 136 m²/mês.

