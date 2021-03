Vacina impulsiona negócios de fornecedores da indústria farmacêutica

A vacina contra o covid-19 tem contribuído para movimentar a cadeia de fornecedores da indústria farmacêutica no País. O grupo indiano ACG vendeu 67 milhões de toneladas de filmes plásticos (PVC) usados no envase do imunizante que será produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinho), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A entidade tem uma parceria para fabricação da vacina da AstraZeneca/Oxford.

Incremento. Com o pedido, o grupo espera que a fábrica de embalagens, em Cotia (SP), encerre o ano com crescimento de 20% na produção e 30 novos funcionários, além dos atuais 140. A unidade também atende a indústria alimentícia e outras demandas farmacêuticas.

Efeito colateral. Entre seus produtos, a empresa fornece uma solução usada na venda da hidroxicloroquina. Embora não haja comprovação científica sobre a eficácia do medicamento, o governo tem recomendado seu uso no combate à pandemia. Com isso, em fevereiro a fábrica paulista produziu 23 milhões de toneladas do material para embalagens do remédio, formada por filme de alumínio e plástico.

