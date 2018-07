Valecard, de frotas, prevê acelerar expansão em 2018 e ultrapassar R$ 3 bi

A despeito de concorrentes de peso como Alelo, Bradesco, Banco do Brasil e a francesa Ticket, a ValeCard, empresa de meios de pagamento e gerenciamento de frotas, esperar crescer 22% neste ano em relação a 2017, ultrapassando a casa dos R$ 3 bilhões. O volume, se confirmado, será maior que o do ano passado, quando a empresa movimentou R$ 2,5 bilhões com os seus produtos, um crescimento de 14% na comparação com 2016.

Potencial

Os serviços de gestão de frotas foram os principais responsáveis e representaram 60% do resultado alcançado, cerca de R$ 1,5 bilhão. Os outros correspondem ao setor de benefícios, no qual a ValeCard espera crescer 25% em 2018, ancorada na retomada do emprego. Para 2019, sua meta é de 30% de avanço neste segmento.

