Valecard, de frotas, reforça foco no nordeste e mira faturar R$ 750 mi

A ValeCard, empresa de meios de pagamento e gerenciamento de frotas, está reforçando a sua aposta no Nordeste na esteira da expansão vista na região. A expectativa é de que a representatividade do mercado local passe, no médio e longo prazo, de pouco mais de 7% para 20% de seu faturamento e movimente R$ 750 milhões anualmente, tanto nos segmentos de benefícios como gestão de frotas. Em 2017, a ValeCard movimentou R$ 2,5 bilhões em ambos os setores.

Mais é mais. Com um portfólio de 4 mil clientes na região, recentemente, a empresa levou a conta do Banco do Nordeste. Na mira da ValeCard, está a meta de atingir 300 novos clientes em gestão de frotas e benefícios até o fim do ano.

