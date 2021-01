Valor Investimentos compra Vértice e passa a ter R$ 5,8 bilhões sob custódia

Uma dos 20 maiores escritórios credenciados à XP Investimentos, a Valor Investimentos acertou nesta terça-feira a aquisição da Vértice Investimentos, também ligada à maior corretora do País. Sediada em Vitória, no Espírito Santo, a Valor tem R$ 5,5 bilhões sob custódia e, com a compra da Vértice, passa a ter R$ 5,8 bilhões. A expectativa é chegar a R$ 6 bilhões em dois meses, a partir de novas captações. Como parte do acordo, os donos da Vértice seguirão como sócios da Valor.

Ambição. A aquisição, cujo valor não foi revelado, faz parte de um plano da Valor para atingir R$ 55 bilhões sob custódia até 2025, ou aproximadamente 10 vezes o que tem hoje. Pelo menos 20% desse crescimento deve se dar por meio da incorporação de outros escritórios, segundo Luiz Alberto Caser, sócio da Valor. A expansão, afirma, também será geográfica. A casa tem mantido conversas com escritórios das regiões Nordeste e Sul, além de buscar fortalecer a atuação onde já tem presença, no Sudeste e no Distrito Federal.

