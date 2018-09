Valor mínimo de programa para obter residência nos EUA pode aumentar

Embora exista a possibilidade de as atuais condições do programa EB-5, que permite a intenção de Green Card e residência permanente nos Estados Unidos, serem mantidas, especialistas consideram que a data de 30 de setembro deve ser observada.

Nesse dia, expira um Projeto de Lei que prorrogou as condições mantidas pelo programa desde 1990, quando foi criado. Uma das alterações previstas é a elevação de US$ 500 mil para US$ 1 milhão do investimento mínimo exigido de estrangeiros em empresas norte-americanas para obtenção dos benefícios, explica a Driftwood, uma das maiores operadoras e desenvolvedoras de hotéis nos Estados Unidos.

