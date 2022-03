Valora e FinEdu lançam fundo para financiar escolas de educação básica

A gestora Valora Investimentos e a fintech especializada em crédito e serviços para o segmento educacional FinEdu Tech lançaram um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) inédito para financiar escolas de educação básica, na retomada após a pandemia. Estão aptas para participar, instituições privadas da educação básica de todo País e que atendam mais de 500 alunos.

O valor médio de financiamento será entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões. O fundo já conta com R$ 30 milhões e a expectativa é financiar de 20 a 30 escolas até o fim deste ano.

Segundo Ricardo de Jesus, sócio da FinEdu, a ideia é conceder linhas rotativas que permitirão antecipar recursos das carteiras de recebíveis. Elas poderão ser usadas, por exemplo, para investir em melhoraria de instalações, compra de equipamentos e ampliação da escola, sem depender de bancos, reciprocidades ou contratação de dívidas. A gestão dos meios de pagamento para recebimento das mensalidades é parte do produto, além de uma plataforma digital para administração dos contratos de ensino.

As escolas que anteciparem seus recebíveis com o FIDC pagarão o CDI mais um spread sobre o valor financiado. Esse montante, que será negociado caso a caso, segundo Carlos Sartori, sócio da Valora, irá remunerar os cotistas do fundo de investimentos e custear toda operação. A Valora e a FinEdu entram como prestadores de serviço do fundo.