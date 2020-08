Valora prepara aportes de R$ 300 milhões no mercado imobiliário

A recuperação rápida do mercado imobiliário tem despertado a atenção de investidores, que se posicionam para reforçar as apostas no ramo. A Valora, gestora com R$ 3,9 bilhões em ativos espalhados por diferentes setores da economia, está formatando dois novos fundos para aportar R$ 300 milhões no setor imobiliário. Atualmente, o segmento representa 18% da carteira da gestora, com R$ 700 milhões aplicados, devendo subir para até 26% – ou R$ 1 bilhão -, após os novos aportes.

Fundo 1. A Valora está montando neste momento um fundo de R$ 100 milhões para aportar em novos empreendimentos residenciais em parceria com incorporadoras. Será voltado a projetos na cidade de São Paulo e apartamentos de médio e alto padrão. A ideia é firmar parcerias em as partes fiquem com metade do negócio, segundo o sócio Alessandro Vedrossi (ex-Brookfield Incorporações). Ele espera iniciar os aportes ainda este ano para aproveitar o ciclo de retomada dos lançamentos imobiliários na sequência da flexibilização da quarentena.

Fundo 2. Ainda neste ano, a Valora pretende também fazer uma captação na ordem de R$ 200 milhões e levar à Bolsa um fundo de investimento imobiliário (FII) para a compra de cotas de outros veículos do tipo – o chamado fundo de fundos, ou FOF. A oferta será enquadrada na Instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), isto é, que permite a participação de todos os perfis investidores, grandes ou pequenos.

Só cresce. O número de participantes no mercado de FIIs continua crescendo e chegou a 957 mil em julho, 48% mais do que no início do ano. Vedrossi diz que os FOFs têm bastante procura por parte de novos investidores, uma vez que estes fundos têm gestores que se encarregam de fazer a “curadoria” das compras de cotas, selecionando aquelas mais rentáveis para a carteira – o que facilita o trabalho dos investidores novatos.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 28/08/2020 às 12:19

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com