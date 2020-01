Valter Nunes, vice-presidente da Caixa, vai para a Elo

O até então vice-presidente de distribuição da Caixa Econômica Federal, Valter Gonçalves Nunes, vai para a bandeira de cartões Elo. Lá, ele vai assumir a área de Negócios com Emissores e Produtos. A Elo é a bandeira de cartões de Bradesco, Banco do Brasil e da própria Caixa.

Mudança de planos. Sua ida para a Elo reflete a dança das cadeiras que a Caixa está fazendo na alta cúpula, a primeira na gestão de Pedro Guimarães. No lugar de Nunes, será anunciado o vice-presidente de agente operador (do FGTS) do banco, Paulo Henrique Ângelo. Procurada, a Caixa não comentou. A Elo também não se manifestou.

