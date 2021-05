Varejista infantil Brandili investe R$ 10 milhões em transformação digital

A varejista de vestuário infantil Brandili está investindo R$ 10 milhões em transformação digital, seguindo os passos de toda a indústria do vestuário. A companhia catarinense tem quase 60 anos e está se modernizando com projetos em clould computing e parcerias estratégicas fora do Brasil. A Brandili está presente em 25 países e tem mais de 15 mil clientes.

Embora o setor de vestuário esteja bastante agitado em termos de compra e venda de empresas, a Bradili aposta na expansão orgânica até o ano que vem. A partir de 2022, a intenção é também ser consolidadora do setor.

