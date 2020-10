Varejo ampliado deve ter queda de 4,89% no último trimestre, estima Ibevar

Os três últimos meses do ano, conhecidos tradicionalmente pelo aquecimento do consumo, devem frustrar os varejistas que contam com uma retomada das vendas impulsionada pela reabertura da economia. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) aponta que o quarto trimestre deve ter uma queda real de 4,89% no varejo ampliado em relação ao trimestre anterior, em cálculo dessazonalizado. Um recuo maior, de 9,35%, é esperado em comparação ao último trimestre de 2019.

Motivos. As principais razões apontadas pelo Ibevar para as previsões são o aumento do desemprego durante a crise causada pela pandemia, a queda da massa real de pagamentos e as incertezas quanto ao futuro da economia. No entanto, o presidente do instituto, Claudio Felisoni de Angelo, pondera que há registro de aumento em alguns setores e destaca também que as projeções já foram piores. A estimativa atual para o ano todo é de queda de 5,9%, enquanto a anterior era de baixa de 9%.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/10/2020 às 16:19

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com