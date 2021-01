Varejo cresceu 6,6% em dezembro ante novembro, mostra pesquisa da Getnet

O indicador de varejo da Getnet, o IGet, que calcula o desempenho do comércio com base nas transações efetuadas pelas maquininhas do Santander, cresceu 6,6% em dezembro na comparação com novembro. O cálculo retira efeitos sazonais e toma como base os estabelecimentos comerciais que entram no chamado varejo restrito, que exclui as vendas feitas de veículos, autopeças e materiais de construção. No varejo ampliado, que considera todos os ramos, a alta é de 5,3%.

Pé no freio. Na avaliação da Getnet, os dados dos últimos três meses mostram uma “certa acomodação” do consumo, após variações mais altas nos meses anteriores. A desaceleração, afirma a empresa, reflete a redução do valor pago pelo auxílio emergencial.

