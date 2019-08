Varejo de Campos do Jordão fatura 9,4% mais em temporada de inverno de 2019

Durante a temporada de Inverno em Campos do Jordão, interior de São Paulo, o varejo faturou 9,4% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Cielo, do setor de maquininhas. O destaque foi o setor de alimentação, com crescimento de 16,1% no período. Dos consumidores que visitaram Campos de Jordão na temporada 2019, 42,1% deles também estiveram presentes na edição anterior.

Durante o mês de julho, o faturamento do varejo em Campos de Jordão saltou 83% ante a média dos meses do primeiro semestre de 2019, conforme as informações disponibilizadas pela Cielo. Naturalmente, o empurrão veio dos setores ligados ao turismo, como alimentação e hotéis, que são os pontos fortes da cidade nessa época, com crescimentos de 162% e 127%, respectivamente e na mesma base de comparação.