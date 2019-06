Varejo tem participação relevante em oferta da Petrobrás

Coluna do Broadcast

Na oferta da Petrobrás, na qual a Caixa Econômica Federal vendeu suas ações ordinárias, a presença das pessoas físicas foi o destaque. Dos R$ 7,3 bilhões movimentados na oferta subsequente, R$ 1,7 bilhão, ou 24% do total, foi para os investidores do segmento de varejo. Desse montante R$ 1,4 bilhão ficou somente com os clientes pessoas físicas da XP Investimentos, instituição que foi um dos coordenadores da oferta da petrolífera. Ontem, durante evento para comemorar a operação, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, ressaltou essa participação das pessoas físicas.