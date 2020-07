Vasta, da Cogna, já tem demanda superando em 10 vezes oferta na Nasdaq

A Vasta Educacional, da Cogna, já tem demanda superando em 10 vezes o volume de ações que está sendo oferecido em sua abertura de capital na bolsa norte-americana Nasdaq, considerando o topo da faixa indicativa de preço, que vai de US$ 15,50 a US$ 17,50. Com isso, a oferta deverá movimentar US$ 373,84 milhões, ou seja, mais de R$ 1,8 bilhão. A tendência é que a demanda ainda cresça, visto que o papel será precificado só hoje. A Vasta é uma empresa classificada como “Edtech”, ou seja, de tecnologia educacional, e com isso está capturando elevados múltiplos em sua oferta. O primeiro dia de negociação na Nasdaq será na sexta-feira, dia 31.

Vem e vai. Metade do dinheiro captado vai para o caixa da Cogna, sendo que parte do total será utilizado para pagar dívidas da holding: a Cogna é credora de R$ 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta. O restante será direcionado ao financiamento de potenciais aquisições ou investimentos em negócios complementares. São coordenadores da oferta o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú BBA. Procurada, a Cogna não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 29/07/2020 às 17:18:18.

