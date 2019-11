Vasta Educacional contrata bancos para IPO nos Estados Unidos

A Vasta Educacional, da holding Cogna, acaba de contratar bancos para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Estão no sindicato Goldman Sachs, Bofa e Itaú BBA, mas o grupo ainda irá crescer. A abertura de capital está planejada para ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. O IPO será nos Estados Unidos por que a Vasta é uma empresa classificada como “Edtech”, ou seja, de tecnologia educacional. Este ano, por exemplo, a Afya, de educação médica, abriu seu capital na Nasdaq. A Vasta trabalha oferecendo às escolas de todo o país soluções de conteúdos e serviços de tecnologia para a educação, soluções educacionais que unem a ciência a favor da educação, além de serviços digitais que apoiam o processo de gestão da escola, com o objetivo de trazer inovação e apoiar a transformação digital das instituições escolares.