Vazão menor em Belo Monte levou reservatórios do Sudeste a perderem 2,5% do armazenamento

A redução de vazão na usina Belo Monte entre os meses de janeiro e fevereiro fez com que a empresa deixasse de entregar 1.500 megawatts (MW) ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que contribuiu com uma redução de 2,5% nos volumes armazenados nos reservatórios da região Sudeste/Centro-Oeste, que respondem por 70% da capacidade de armazenamento de água para gerar energia no País.

A medida foi adotada pelo Ibama a pedido do Ministério Público Federal (MPF) visando questões sociais e ambientais na região conhecida como Volta Grande do Xingu, uma extensão de 130 quilômetros do rio.

