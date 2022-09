Vedacit, do impermeabilizante do balde amarelo, prevê receita de R$ 1 bi em 2025

A Vedacit – fabricante de impermeabilizantes (aquele famoso do balde amarelo), mantas asfálticas, protetores de superfície, selantes, aditivos para concreto e argamassas, entre outros materiais de construção – projeta alcançar receita líquida de R$ 1 bilhão em 2025. Até aqui, o plano de crescimento tem dado certo. A receita saiu de R$ 300 milhões em 2018 e deve atingir R$ 750 milhões já em 2022.

O grupo se preparou para pegar carona nos canteiros de obras que estão sendo abertos pelo País afora como reflexo do ciclo de lançamentos e vendas de imóveis residenciais que bateu recorde nos anos de 2020 e 2021, e que permanece acima da média histórica em 2022. Isso vai manter a demanda por materiais aquecidas por um bom tempo.

Empresa vai investir quase R$ 180 milhões em ampliação de fábrica

Para não perder a oportunidade, o passo mais importante foi a decisão da Vedacit de investir R$ 178 milhões até 2024 na ampliação de sua fábrica de Itatiba (SP), para elevar a produção em 2,4 vezes nos próximos anos. Localizada nas vizinhanças de Jundiaí (SP), a unidade será o principal polo produtor do grupo, que também tem uma fábrica na zona norte da capital paulista (que será desativada) e outra em Salvador (BA).

Paralelamente, a Vedacit fez uma revisão de seu modelo de negócios. Desde sua fundação, em 1936, a prioridade era atender lojistas de materiais de construção de porta em porta, para que o balde amarelo com a sua marca ocupasse um ponto central nas lojas. Quase não havia venda direta para as construtoras. Mas isso que está mudando. As vendas no atacado já são 28% do total e podem passar de 30%.

A Vedacit mudou seu portfólio, com o lançamento de produtos específicos para construtoras, e mais atenção a preço, prazo e escala. Com isso, vem conseguindo emplacar pedidos de seu carro-chefe, que é a manta asfáltica usada na impermeabilização de grandes áreas. Apesar de a margem ser menor na venda por atacado, a companhia tem compensado com a oferta de outros produtos mais rentáveis.

Segmento enfrentou alta de custos no ano passado

Segundo o executivo de finanças, Rogério Soares, o crescimento da receita será feito com preservação de margem e lucro – embora não abra esses dados. O principal desafio para a indústria e o setor tem sido o aumento dos custos. A resina utilizada na produção é feita por terceiros no Brasil, a partir de insumos importados. O asfalto é derivado do petróleo e vendido unicamente pela Petrobras. Os custos de produção da Vedacit subiram 33% em 2021. A boa notícia é que, neste ano, a pressão cessou no primeiro trimestre. Depois disso houve estabilização, segundo Soares.

O mercado de impermeabilizantes é bastante pulverizado no Brasil, com as principais marcas (Vedacit, Quartzolit, Viapol e Sica, por exemplo) detendo perto de 40% das vendas. A maior parte fica nas mãos de produtos feitos por empresas regionais. A Vedacit é uma empresa do Grupo Baumgart, que também é dono do Shopping Center Norte, Lar Center, Expo Center Norte, além da unidade do Novotel na região, e de fazendas.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/09/2022, às 10h05

