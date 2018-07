Veeam Software, de gestão de dados, mira valor de US$ 1 bi neste ano

Com um empurrãozinho da necessidade de acesso a informações digitais a todo momento, a Veeam Software, de soluções de gestão de dados, está mais próxima da sua meta de se tornar uma empresa de US$ 1 bilhão em 2018. De abril a junho, a empresa viu sua receita crescer 20% ante idêntico intervalo do ano passado. O número de negócios acima de US$ 100 mil teve salto de 52%.

Solo brasileiro. No Brasil, os ganhos da Veeam aumentaram 34% na mesma base de comparação, totalizando quase 1.800 clientes. Com tendências como big data – elevado volume de dados – tomando conta das empresas, a receita da empresa saltou 67% em contratos com grandes corporações.