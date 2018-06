A Veloe, marca criada pela Alelo que deve abrir concorrência com o Sem Parar no segmento de pagamento eletrônico em mobilidade urbana, chega ao público nos próximos três meses. Controlada pela Elopar (Banco do Brasil e Bradesco), a Alelo está em estágio final de integração com as principais rodovias do País e agora se concentra em credenciar shoppings e estacionamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

