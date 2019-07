Veloe fecha parceria com Zul Digital

A Veloe, serviço de pagamento eletrônico de pedágio da Alelo (empresa controlada pelo Banco do Brasil e Bradesco), acaba de fechar parceria com a Zul Digital, aplicativo para pagar estacionamento rotativo nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Com isso, os clientes do aplicativo poderão utilizar a Veloe na hora de comprar a Zona Azul. A Veloe foi lançada ano passado para competir com a líder de mercado Sem Parar e com a ConectCar, que pertence ao Itaú Unibanco. /COM CIRCE BONATELLI