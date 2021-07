Venda da CEEE-T pode render R$ 3 bi ao governo do RS

O governo do Rio Grande do Sul calcula que a venda de sua transmissora de energia elétrica, a CEEE-T, pode render até R$ 3 bilhões aos cofres públicos, um ágio de 77% em relação à oferta inicial de R$ 1,69 bilhão, disseram fontes consultadas pelo Broadcast Energia. A entrega de propostas acontece na próxima segunda-feira na B3, em São Paulo, e a abertura de envelopes no dia 16/07.

A expectativa de ágio elevado é motivada pelo grande interesse que o ativo teria despertado no mercado. Ao menos seis potenciais compradores já acessaram a sala de informações sobre a empresa, para fazer a avaliação da transmissora.

Fundo canadense é visto como favorito

Entre as possíveis compradoras da CEEE-T, estaria o Canada Pension Plan Investment Board, que é considerado o favorito a arrematar a empresa. O fundo de pensão canadense tem participação minoritária na Equatorial Energia, que recentemente comprou a área de distribuição privatizada pelo governo gaúcho.

“É um setor bastante enxuto, não tem inadimplência e a receita é garantida. Espera-se que eles venham com um lance bastante agressivo”, disse a fonte, que mencionou a Taesa e a Cteep como potenciais participantes do leilão CEEE-T.

