Venda de celulares e smartphones triplica desde o início da quarentena

A venda de celulares e smartphones triplicou e a inscrição em cursos e aulas online aumentou 224% desde o início da quarentena, segundo levantamento do Cuponomia, site de cupons de descontos e cashback que reúne mais de 2 mil lojas, entre eles os principais competidores do mercado. Outros setores que dobraram o número de vendas no período foram informática (126%), farmácias (118%), utilidades domésticas (118%), animais e pet (89%) e alimentos e bebidas (78%).

Contato: colunabroadcast@estadao.com