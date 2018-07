Venda de cerveja cresce no ‘atacarejo’, mas volume total ainda patina

Apesar da fama de sobreviver bem às crises, o mercado de cerveja no Brasil ainda não se recuperou totalmente. No final do ano passado, as vendas em volume acumulavam queda de 0,4% ante 2016, considerando dados do varejo medidos pela Kantar Worldpanel para os meses de outubro e novembro. O levantamento considerou apenas as vendas para consumo dentro do lar – ou seja, não levou em conta bares e restaurantes.

Mais barato. Nas redes de venda, o destaque positivo foi o “atacarejo”, onde a comercialização de cerveja aumentou 7,2%. Ao mesmo tempo, houve um recuo de 10,3% no chamado varejo tradicional, que inclui mercearias e padarias. (Dayanne Sousa)

