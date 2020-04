Vendas de itens de moda e esportivos devem cair até 25% em 2020, prevê BCG

As vendas de artigos de moda e itens esportivos em 2020 deve sofrer queda na ordem de 20% a 25% devido aos impactos da pandemia de coronavírus, de acordo com estimativa do Boston Consulting Group (BCG). A queda no consumo, provocada pela mudança de comportamento do consumidor, deve resultar em perdas potenciais de até R$ 1,9 trilhão para o setor em todo o mundo. A projeção da consultoria foi traçada com base em entrevistas com executivos de marcas globais de moda e artigos esportivos.

Ajuda, mas não resolve. A pesquisa apontou também que há uma oportunidade de aumentar o faturamento nas vendas online em pelo menos 10%, embora esse crescimento compense apenas em parte as perdas registradas pelas lojas físicas. Como consequência, o lucro operacional (medido pelo Ebitda – lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) das empresas do setor deve despencar em torno de 35% a 40% em 2020, estimou a consultoria.

