Venda de medicamentos a pets já é 20% da receita do setor veterinário

A venda de medicamentos veterinários para o segmento pet (cães e gatos) vem crescendo no Brasil e já responde por 20% da receita do mercado farmacêutico veterinário, com R$ 597,1 milhões de janeiro a julho deste ano, segundo dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac).

A estimativa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de que existam no Brasil 52 milhões de cães e cerca de 22 milhões de gatos. Aproximadamente metade do faturamento com medicamentos veterinários refere-se às vendas para os ruminantes, caso dos bovinos.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.