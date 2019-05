A venda de não medicamentos nas farmácias – itens de higiene, cosméticos e perfumaria – somou R$ 4,07 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 10,64% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Esse resultado foi superior ao visto no mesmo período em anos anteriores.