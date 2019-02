Num único mês, a empresa de piscinas iGUi viu suas vendas saltarem 86% no estado do Rio de Janeiro. O motivo é óbvio: janeiro de 2019 foi o mês mais quente dos últimos 97 anos. No resto do País, a iGUi também se deu bem. O faturamento da rede subiu 39% no mês, ante igual mês de 2018. (Dayanne Sousa)

Crédito: Claudio Sartor/Divulgação

