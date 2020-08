Venda de seguro caiu 18% nos primeiros 3 meses da pandemia, diz McKinsey

A venda de seguros no Brasil caiu 18% durante os primeiros três meses da pandemia – março, abril e maio – em comparação a igual intervalo do ano passado. É o que mostra estudo feito pela McKinsey & Company, a partir de uma pesquisa realizada no fim de junho com 500 corretores.

Futuro? O segmento mais afetado foi o de Previdência, com recuo de 34%, seguido pelo de automóveis, com queda de 11%. Os seguros de vida, por sua vez, tiveram retração de 3%, variação considerada pequena pela consultoria, ao comparar o resultado do Brasil ao da França, que experimentou contração de 28% nos primeiros cinco meses de 2020 em relação a igual período de 2019.

Sem chance. Além disso, 46% dos entrevistados relataram que perceberam aumento no cancelamento de seguros. Segundo 38% deles, os de automóveis foram os mais cancelados. Uma parcela de 7% relatou que houve crescimento dos cancelamentos em todas as linhas de produto, enquanto 1% destacou os patrimoniais como os mais afetados pela pandemia. Os outros 54% não observaram mais cancelamentos durante os meses de março, abril e maio.

