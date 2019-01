Venda de tablets deve ter caído em 2018, estima consultoria

O mercado brasileiro de tablets está em baixa. As vendas no quarto trimestre de 2018 devem ter atingido 1,14 milhão de aparelhos, recuo de 5,0% em comparação com o mesmo trimestre de 2017, de acordo com estimativa da consultoria International Data Corporation (IDC), especializada em tecnologia. Se confirmada, a projeção dará continuidade à queda vista no terceiro trimestre de 2018, quando das vendas foram de 982 mil unidades, baixa de 4,4%.

Perdeu espaço. Um dos motivos para o encolhimento nas vendas de tablets foi a alta do dólar no segundo semestre, que encareceu os produtos importados pelas varejistas. Além disso, os tablets vêm perdendo espaço entre os consumidores, uma vez que os smartphones estão ficando mais sofisticados e capazes de oferecer uma navegação rápida na internet, além de rodar aplicativos e jogos mais pesados. (Circe Bonatelli)

