Venda de televisor nessa copa pode ser 50% maior, segundo Extra

A Copa do Mundo da Rússia já anima, além de colecionadores de figurinhas, os varejistas. As lojas esperam que cresça a venda de televisores nesse mundial de futebol em comparação com o evento de 2014. A rede de hipermercados e supermercados Extra, por exemplo, calcula uma alta de 50% na comparação com as vendas no ano da Copa do Brasil. As novas tecnologias devem embalar o consumo. A expectativa é de que 35% das vendas sejam de aparelhos 4k, de maior resolução. (Daynne Sousa)

