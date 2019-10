Venda do varejo cresce em setembro, mostra Boa Vista

As vendas do varejo apresentaram nova melhora em setembro, segundo dados da Boa Vista. O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, avançou 0,2% em setembro na comparação com agosto, descontados os efeitos sazonais. Na comparação com setembro de 2018, houve crescimento de 2,9%. No acumulado de 12 meses a alta é de 1,5%. Os dados serão divulgados hoje. A Boa Vista aponta que pode ser observada uma tendência de aceleração do movimento do comércio, na esteira do crescimento do crédito e pelos saques dos recursos do FGTS. Os efeitos desse último item, contudo, logo se dissiparão, comenta a Boa Vista.

