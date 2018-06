A venda online de passagens rodoviárias cresceu 160% no feriado do Dia do Trabalho em relação ao mesmo período de 2017. Segundo dados da ClickBus, os destinos mais procurados foram Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. Hoje, o mercado online representa 6% das vendas de passagens de ônibus.

