Vendas da plataforma Quero Passagem crescem 30% no primeiro tri

Após a criação de seu buscador de passagens aéreas e com o avanço também no segmento corporativo, a plataforma Quero Passagem, especializada na venda online de passagens para viagens de ônibus e avião, acelerou suas vendas no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março, o faturamento foi de R$ 15,2 milhões, montante 30% maior que o do mesmo período de 2018. O volume de bilhetes emitidos chegou a 134,6 mil.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+