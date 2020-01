Vendas de consórcios cresceram 27,7% em São Paulo

As vendas de consórcios em São Paulo cresceram 27,7% de janeiro a setembro de 2019, em relação a igual período do ano passado, segundo os últimos dados da Embracon, uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), até novembro de 2019 foram registrados 7,35 milhões de participantes ativos, número 3,8% maior quando comparado ao ano passado.

Contato: colunabroadcast@estadao.com