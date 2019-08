Vendas de iates não caem no Brasil

A economia brasileira, a passos de tartaruga, não reduziu o ritmo de vendas de iates no Brasil. A Azimut Yachts prevê que o faturamento de sua fábrica no Brasil cresça na casa de dois dígitos neste ano, após atingir receita de R$ 200 milhões ano passado. Desde 2010 no País, a filial do estaleiro italiano ultrapassou a marca de 200 embarcações fabricadas em território nacional, o que corresponde a vendas de mais de R$ 1,05 bilhão. Mas não é toda a produção que fica no Brasil: cerca de 20% das embarcações feitas aqui foram direcionadas ao mercado internacional, especialmente aos Estados Unidos.