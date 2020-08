Vendas de impressoras sofrem queda profunda e têm recuperação lenta

Depois de um primeiro trimestre com alta de 4,1%, o mercado de impressoras voltou a cair no Brasil. No segundo trimestre foram vendidas 386,2 mil unidades, baixa de 41,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a consultoria IDC.

Travou. A crise provocada pela pandemia foi o principal motivo para a retração dos negócios. Além disso, a popularização do trabalho em casa reduziu o número de funcionários nos escritórios, assim como o volume mensal de impressão nas empresas e as vendas de equipamentos.

Devagar. A consultoria espera uma lenta recuperação do mercado de impressoras, associada, principalmente, ao retorno das atividades nos escritórios e nos comércios. Mas isso deve ser insuficiente para evitar uma retração do mercado no ano. A IDC prevê retração de 16,2% nas vendas de impressoras em 2020.

