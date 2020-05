Vendas de materiais de construção recuam 4,7% em abril no País

As vendas da indústria de material de construção no País caíram 4,7% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas subiram 3,6% em relação a março deste ano, quando eclodiu a pandemia do coronavírus. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2020, a baixa foi de 2,8%, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

Sem fôlego. As vendas melhoraram depois de 7 de abril, quando um decreto do governo federal incluiu as lojas de materiais no rol de atividades consideradas essenciais (como aconteceu nesta semana com academias de ginástica e salões de beleza), e, portanto, puderam ser reabertas ao público. Mesmo assim, os negócios perderam fôlego, já que boa parte das obras e reformas domésticas acabaram adiadas por conta da crise.

Sem projeção. No início deste ano, a Abramat previa que as vendas do setor poderiam subir 4% em 2020, o dobro de 2019, pegando carona na aceleração do crescimento da economia nacional e do mercado imobiliário. Diante das incertezas sobre os rumos do País, porém, a associação ainda não conseguiu refazer suas projeções para o ano, mas a expectativa de uma retração tornou-se um cenário mais provável.

