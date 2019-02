Vendas de pneus ficam estáveis em 2018

Apesar de as vendas para as montadoras terem aumentado 15,5% no ano passado, os fabricantes de pneus terminaram o ano praticamente estáveis, com alta de 0,2% em relação a 2017. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), as vendas entre outubro e dezembro do ano passado foram menores que as observadas em igual período do ano anterior. Apenas em dezembro, a retração foi de 7,3%, se comparado ao mesmo mês de 2017.

