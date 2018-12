Vendas de shoppings de Santa Catarina crescem quase 20% no Natal

Com tradição de se recuperarem mais rapidamente das crises do que o resto do País, por conta da consistência na retomada do emprego e da renda, Santa Catarina registrou vendas de Natal maiores em seus shoppings do que a média nacional. É o que mostram os números dos seis shoppings da Almeida Junior, dona de 70% do mercado local. As unidades tiveram aumento de vendas de 18,8%, ante o mesmo período do ano passado, entre os dias 27/11 e 24/12. Superou, assim, a previsão de avanço de 9,5% e também a média nacional de alta de 5,5%, segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

Consistência

Enquanto o resto do Brasil perdeu 20 mil vagas em 2017, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregad os (Caged), Santa Catarina foi o Estado que mais gerou empregos, com saldo positivo de quase 30 mil vagas. O balanço de 2018 ainda não foi divulgado, mas os indicadores mensais têm demonstrado consecutivos aumentos. (Cristiane Barbieri)

